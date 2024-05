Dopo il primo incontro tra la nuova proprietà Oaktree e la dirigenza dell’Inter e ribadita la centralità di Simone Inzaghi nel progetto nerazzurro, la nuova era statunitense inizia con uno spinoso nodo da sciogliere: il rinnovo di Lautaro Martinez.

Secondo Sky Sport, nel punto della situazione all’indomani del primo giorno di lavoro dei californiani, per il prolungamento del capitano ci vorrà ancora un po’ di tempo rispetto a quello dell’allenatore piacentino e di Nicolò Barella. La trattativa per la firma sul nuovo contratto del centrocampista sardo prosegue spedita: c’è via libera e totale volontà da parte del giocatore di proseguire non solo in nerazzurro ma anche e soprattutto alle condizioni già pressoché definite con il club.

Diverso il discorso relativo all’argentino, sul quale la speculazione sulle cifre circolate negli ultimi giorni è tantissima. L’emittente televisiva non ha dubbi in merito: la volontà del giocatore è fondamentale quanto quella del club, che al momento non sembra temere nulla. Se ne riparlerà più in avanti al netto degli impegni dell’attaccante, impegnato dal 21 giugno con la Seleccion per la Coppa America. Non solo Lautaro, Barella e Inzaghi: Marotta and co monitorano anche la situazione legata all'eventuale quinto attaccante, dettaglio e non priorità di questo mercato, ma anche a quella del difensore centrale, portiere (Bento idea numero uno) e legata all'eventuale partenza di Denzel Dumfries, nel caso in cui non vada in porto la trattativa per il rinnovo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!