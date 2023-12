Sky Sport offre degli aggiornamenti in merito alla formazione che domani Simone Inzaghi manderà in campo nel match contro l'Udinese. La novità principale riguarda Alessandro Bastoni: il difensore ha completamente smaltito l'infortunio ed è a disposizione del tecnico, che può decidere di schierarlo anche nell'undici iniziale. Aperto il ballottaggio con Carlos Augusto. Fiducia a Yann Bisseck nel terzetto difensivo. Per la corsia destra è pronto Matteo Darmian, l'ipotesi Davide Frattesi a tutta fascia per ora è congelata. Domani mattina consueta rifinitura.

Questo il probabile 11: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (Carlos Augusto); Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

