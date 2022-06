La trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter può cominciare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Chelsea non ha chiuso la porta al prestito dell'attaccante begla all'Inter. La società inglese deve uscire nel migliore dei modi dalla situazione, ora tocca all'Inter: andrà trovata una formula che possa accontentare in tutto i Blues. Ma lo spiraglio c'è, spetterà ora a Beppe Marotta e Piero Ausilio rendere la pista concreta. Bisognerà capire fin quanto i nerazzurri sono disposti a spingersi nelle somme da mettere sul tavolo e accontentare anche il calciatore. Che dal canto suo rimane molto determinato nel tornare in Italia e riallacciare il discorso interrotto bruscamente l'estate scorsa con Simone Inzaghi.