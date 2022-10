Finalmente Lukaku. Il belga anche oggi ha svolto l'intero allenamento con la squadra e sarà convocato per la partita di domani in casa contro il Viktoria Plzen: un ritorno attesissimo a due mesi esatti dall'ultima partita giocata, quella di Roma con la Lazio del 26 agosto. In attacco, però, spazio ancora al tandem Dzeko-Lautaro, con Big Rom e Correa pronti dalla panchina. Resta indisponibile solo Brozovic, che ha lavorato ancora a parte. Per lui se ne riparla per la partita con la Sampdoria di sabato prossimo. A riferirlo è SkySport24.