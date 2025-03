Non appena rientrerà in Italia, Lautaro Martinez sarà sottoposto a nuovi esami per fare una valutazione più approfondita sull'infortunio che lo ha costretto a rinunciare ai due impegni della Nazionale argentina con Uruguay e Brasile. Quello che filtra dall’Argentina, secondo Sky Sport, è che il capitano dell'Inter ha accusato una piccola lesione.



