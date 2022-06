Gleison Bremer rimane l'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare la propria difesa. Da Sky Sport arriva un aggiornamento in merito al futuro del brasiliano: il Torino avrebbe provato ad inserire nell'operazione anche il talento della Primavera Cesare Casadei, per il quale però i nerazzurri hanno risposto seccamente picche. Stessa risposta riservata anche al Chelsea, che aveva provato a stuzzicare i nerazzurri provando a inserire il ragazzo romagnolo nell'operazione Romelu Lukaku. Torino e Inter si risentiranno comunque nei prossimi giorni.