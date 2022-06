Dopo aver definito gli arrivi di Asllani e Mkhitaryan, la dirigenza dell'Inter potrebbe mettere a segno un altro colpo a centrocampo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri continuano a seguire Ederson , centrocampista brasiliano della Salernitana che piace a diversi club, in primis all' Atalanta .

L'Inter aveva già sondato il suo profilo nelle settimane precedenti per tutelarsi in vista di una possibile mancata chiusura per Asllani, ma continua a tenere d'occhio la sua posizione. Il costo del cartellino si aggira tra i 18 e i 20 milioni di euro. Il suo arrivo resta legato comunque ad un'eventuale partenza nel reparto di centrocampo. C'è però anche l'ipotesi di un'operazione già in proiezione per l'anno prossimo.