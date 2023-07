L'Inter ha abbassato le pretese a 55 milioni per André Onana, giocatore per il quale il Manchester United ha avanzato un'offerta di cinque milioni più bassa, ovvero a 50 milioni. Ballano dunque ancora pochi milioni per trovare l'accordo definitivo che secondo quanto riferisce Sky Sport potrebbe arrivare da un momento all'altro, al massimo entro lunedì. Potrebbe chiudersi a metà: da capire quale sarà la formula completa dunque se si chiuderà a 50 più bonus o 52 circa. A meno di un clamoroso colpo di scena il portiere ex Ajax si trasferirà in Premier League.

Sommer e Trubin gli eredi di Onana e Handanovic: nella corsa ai due estremi difensori, il primo è l'obiettivo più vicino con l'Inter alla ricerca della formula giusta per arrivare al portiere svizzero in forza al Bayern Monaco, formula sulla falsariga di Bisseck. Trattativa leggermente più complicata per il portiere dello Shakhtar, con i nerazzurri pronti ad offrire 10 milioni, cifre che in Viale della Liberazione credono sufficienti per portare a casa il portiere ventunenne.

