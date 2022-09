Nelle ultime prove tattiche andate in scena questa mattina a poche ore da Italia-Inghilterra di Nations League, Roberto Mancini, ct azzurro, ha studiato una formazione schierata con il 3-5-2. Modulo nel quale dovrebbero trovare spazio almeno due interisti dal 1': detto di Nicolò Barella titolare nel centrocampo completato da Bryan Cristante e Jorginho, in campo dal via si candida fortemente Federico Dimarco, favorito su Emerson. In difesa, infine, Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi sono in ballottaggio per il ruolo di braccetto sinistro nel trio composto per gli altri 2/3 da Rafael Toloi e Leonardo Bonucci.