Dopo il giorno di riposo straordinario concesso ieri da Simone Inzaghi dopo la vittoria nel derby, l'Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile per iniziare a preparare la gara contro la Real Sociedad. Poche le indicazioni rilevanti secondo Sky Sport: per avere qualche informazione più importante anche in chiave formazione bisognerà attendere domani, quando i nerazzurri svolgeranno la rifinitura mattutina prima della partenza per San Sebastian.

