Sabato sera, a San Siro, per l'esordio stagionale dell'Inter in casa contro lo Spezia, Simone Inzaghi potrebbe avere a disposizione la rosa al completo grazie al recupero di Danilo D'Ambrosio. In attesa di capire che tipo di lavoro svolgerà oggi pomeriggio ad Appiano Gentile l'ex Torino, alla ripresa degli allenamenti, si respira ottimismo relativamente alla sua presenza tra i convocati dopo il forfait dichiarato a pochi giorni dall'esordio con il Lecce. Lo riporta Sky Sport.