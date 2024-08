L'Inter si prepara alla prima uscita ufficiale della stagione e Simone Inzaghi studia la formazione da mandare in campo a Genova, nella trasferta contro il Genoa valida per la prima giornata di Serie A. Secondo le ultime notizie che rimbalzano da Appiano Gentile, nella testa del tecnico nerazzurro resiste un solo dubbio: Bisseck insidia Pavard per una maglia in difesa insieme ad Acerbi e Bastoni, con Darmian e Dimarco sulla fasce. Lo riporta Sky Sport.

Per il resto, confermato il solito centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre la coppia d'attacco sarà composta da Thuram e Lautaro.

