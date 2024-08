Non è ancora chiuso il mercato dell'Inter. La difesa attende un rinforzo e il profli potrebbe essere di prospettiva. Secondo quanto riferisce Sky Sport la dirigenza nerazzurra ha messo gli occhi su Tomas Palacios del Talleres (classe 2003) e di Mikayl Faye del Barcellona (classe 2004). Non sono sicuramente gli unici profili al vaglio del quadro dirigenziale, che potrebbe accelerare per tentare l'affondo nei prossimi giorni e fornire a Inzaghi un'ulteriore pedina difensiva per lo scacchiere.