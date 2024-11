Nessuna novità di formazione in casa Inter, a poche ore dalla sfida in Champions League contro il Lipsia: secondo Sky Sport, stasera, Simone Inzaghi metterà in campo l'11 provato ieri nell'allenamento di rifinitura, sul campo di San Siro, con otto cambi rispetto a Verona. Tornano, dunque, dal via Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, recuperati dai rispettivi problemi. In difesa riecco Pavard nel trio completato da Bastoni e De Vrij, che al Bentegodi aveva sostituito in corsa l'infortunato Acerbi. In mezzo al campo l'unico confermato è Barella, con Mkhitaryan che lascia il posto a Zielinski; i quinti saranno Dimarco e Dumfries. In avanti, con il Toro, spazio a Taremi.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vri], Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro.

