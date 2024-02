Dalla Continassa e da Appiano Gentile non arrivano grandi novità rispetto alla probabili scelte di formazione che i due tecnici hanno in mente di schierare domenica sera nel derby d'Italia. Se in casa Juve il dubbio è in attacco, con le quotazioni di Federico Chiesa che salgono rispetto a quelle di Kenan Yildiz, non ci sono ballottaggi aperti nella testa di Simone Inzaghi, che ha praticamente già deciso l'11 titolare in cui si rivedranno dal 1' Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella, Francesco Acerbi e Federico Dimarco. A destra si va verso la conferma di Matteo Darmian, nettamente in vantaggio rispetto a Denzel Dumfries. Lo riporta Sky Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

PROBABILE JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.