La cessione ufficiale di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr per 18 milioni di euro, unita a quella eventuale di André Onana al Manchester United (prima offerta attorno ai 40 milioni di euro ma non si escludono rilanci), dovrebbero sbloccare il mercato in entrata dell'Inter, che ha fissato due priorità per rinforzare la rosa da affidare a Simone Inzaghi per la prossima stagione: Romelu Lukaku in prestito con obbligo d'acquisto e Davide Frattesi alle cifre giuste, senza partecipare aste. Domani sera, a proposito del centrocampista ex Roma, è in programma un incontro tra Milan e Sassuolo.

