Il Parma prova a piazzare il colpo Giovanni Fabbian nell'ultima settimana di mercato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club gialloblu ha presentato una richiesta ufficiale ai felsinei per il centrocampista cresciuto nel vivaio dell'Inter, che quest'anno non ha goduto di molto spazio con Vincenzo Italiano dopo aver vissuto un'annata strepitosa la scorsa stagione con Thiago Motta. Il Bologna, comunque non ha ancora dato il via libera al trasferimento.

Visto il minutaggio ridotto avuto quest'anno, il Bologna potrebbe pensare di mandarlo a giocare a pochi chilometri di distanza dal capoluogo emiliano, alla corte di Fabio Pecchia, per trovare maggiore continuità. Ricordiamo che per Fabbian l'Inter vanta ancora una clausola di recompra attivabile per il prossimo mercato estivo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!