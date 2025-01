Il Como ha la volontà forte di trattenere Nico Paz. E per farlo, sembra intenzionato a mettere sul tavolo una cifra a mo' di 'assicurazione' per scongiurare la possibilità che il Real Madrid arrivi a far valere il diritto di recompra, sviluppato su più anni a cifre differenti. Secondo Sky Sport, il club lariano è pronto a offrire 15 milioni di euro al club iberico per garantirsi tutti i diritti sul giovane talento argentino della squadra di Cesc Fabregas.

Notizia, questa, che offre un'ulteriore testimonianza della forza economica della società biancoblu. E che vale anche come monito per l'Inter, che da tempo ha gli occhi fissi sul centrocampista classe 2004: per strapparlo alla concorrenza, servirà uno sforzo economico importante.

