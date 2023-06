Calciomercato nerazzurro inevitabilmente fermo a causa della finale di Champions League, ma qualche nome comincia comunque a circolare in vista di giugno. Come riportato da Sky Sport, tra i giocatori più apprezzati dalla dirigenza dell'Inter c'è Davide Frattesi, su cui ovviamente la concorrenza è agguerrita. Marotta e Ausilio sarebbero pronti a mettere sul piatto dei giovani di spessore come Giovanni Fabbian e Samuele Mulattieri. Sulle tracce del centrocampista c'è anche la Roma che invece offrirebbe ai neroverdi Cristian Volpato.