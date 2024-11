In casa Inter sono in rialzo le quotazioni di Denzel Dumfries. L'olandese, riferisce Sky Sport, sembra essere il favorito per partire titolare largo a destra nella sfida di domani contro la Fiorentina, con Bisseck in difesa (insieme a De Vrij e Bastoni) e Darmian inizialmente in panchina. Complice l'emergenza del reparto che vede già ai box Pavard, Acerbi e Carlos Augusto.

La linea a cinque di centrocampo dovrebbe quindi essere completata da Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, mentre Thuram e Lautaro formeranno la coppia d'attacco. Nel pomeriggio il viaggio in treno verso Firenze.

