Il futuro di Edin Dzeko, a meno di colpi di scena inaspettati, sarà ancora a Milano e all'Inter. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, nella giornata di oggi il centravanti bosniaco ha ribadito al suo agente di non voler lasciare il club nerazzurro nonostante l'arrivo di Lukaku e di essere pronto ad una stagione ancora migliore dell'ultima. Per l'emittente satellitare appare dunque difficile ipotizzare che l'ex Roma possa cambiare aria in estate, sia per la chiara volontà del giocatore che per la grande fiducia e stima da parte dell'Inter.