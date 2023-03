Come nella giornata di ieri, anche oggi Edin Dzeko e Federico Dimarco non hanno preso parte alla seduta di allenamento con i compagni, ma hanno lavorato a parte sul campo. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Simone Inzaghi valuterà gli eventuali progressi dei due acciaccati giorno per giorno prima di prendere una decisione circa la loro convocazione per Inter-Fiorentina, in programma sabato sera a San Siro.

