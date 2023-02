Milan Skriniar dovrebbe far parte dell'11 titolare anti-Milan che Simone Inzaghi sceglierà per il derby di domenica sera. Secondo Sky Sport, è probabile che il difensore slovacco, che ieri sera non è stato convocato per Inter-Atalanta di Coppa Italia per le note vicende legate al mercato, torni ad occupare la posizione di braccetto destro con Matteo Darmian che, nel caso, scalerebbe nel ruolo di quinto di centrocampo. Non c'è nulla di certo ancora, solo da domani si capiranno meglio le intenzioni del tecnico quando cominceranno le prime prove di formazione.