Joaquin Correa non giocherà domenica contro il Venezia. L'elongazione al soleo costringerà il Tucu a rimanere ai box per il match contro i lagunari e, secondo Sky Sport, l'argentino è in forte dubbio anche per il recupero della partita contro il Bologna in programma mercoledì 15 gennaio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!