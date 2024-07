L'Inter non intende rilanciare per Juan Cabal dopo il sorpasso operato dalla Juve nelle ultime ore. Come confermato da Sky Sport, la trattativa con l'Hellas Verona per i bianconeri è in discesa, motivo per cui i dirigenti nerazzurri dovranno battere nuove piste per la difesa, con un diktat da parte di Oaktree: l'investimento sarà fatto su un giovane di prospettiva e non su un giocatore già formato.

