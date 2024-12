Raffaele Di Gennaro dovrebbe tornare a disposizione tra febbraio e marzo dopo l'intervento chirurgico di reinserzione legamentosa del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra, a cui è stato sottoposto oggi, all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. La società non interverrà sul mercato per sostituire il suo terzo portiere, ma verrà promosso Alessandro Calligaris dalla Primavera.

Quanto agli altri acciaccati, arrivano notizie fresche dall'allenamento svolto ad Appiano Gentile: terapie per Benjamin Pavard, che ne avrà fino a fine anno, mentre Carlos Augusto e Acerbi hanno lavorato in parte in palestra e in parte sul campo. Simone Inzaghi potrebbe recuperare uno dei due per Inter-Parma di venerdì, con il brasiliano che ha più chance dell'italiano. Lo riporta Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!