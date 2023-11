Alessandro Bastoni non ha potuto prendere parte alla seduta d'allenamento odierna della Nazionale italiana perché fermato da un affaticamento muscolare al polpaccio destro. Un infortunio la cui gravità verrà valutata domani, attraverso gli esami strumentali del caso; intanto, riferisce Sky Sport, è certo il forfait del difensore nella gara con la Macedonia del Nord di venerdì, vista anche la natura delicata del problema.

L'Inter osserva con attenzione la situazione: i medici del club resteranno in contatto con lo staff azzurro nella speranza che l'esito degli accertamenti escluda problemi gravi così che il giocatore possa tornare a disposizione in tempo per la prima gara dopo la sosta, ovvero il derby d'Italia contro la Juve che vale molto a livello di classifica.

