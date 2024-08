Va avanti la trattativa tra l'Inter e l'Independiente Rivadavia per Tomas Palacios, difensore classe 2003 argentino scelto dal club nerazzurro per completare il mercato e la rosa a disposizione di Inzaghi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sono stati nuovi contatti tra le parti nelle ultime ore. La chiusura dell'affare è vicina, ma non ancora definitiva (COME ANTICIPATO). La trattativa potrebbe sbloccarsi una volta per tutte con l'Inter che starebbe pensando nuovamente di inserire una percentuale sulla futura rivendita del cartellino del giocatore. L'Inter vuole accogliere Palacios a Milano all'inizio della prossima settimana, nella giornata di domani sono previsti nuovi contatti.