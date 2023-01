Continua la forsennata ricerca del difensore da parte dell’Inter. Secondo quanto riportato da Sportitalia, al club nerazzurro piace molto Presnel Kimpembe, giocatore tra l’altro in forza proprio al Paris Saint-Germain dove dovrebbe andare Milan Skriniar (su gennaio, però, c’è calma piatta per un eventuale addio dello slovacco). Il 27enne difensore centrale del PSG ha altre proposte per gennaio e un contratto non lungo, si tratta di un profilo che piace molto al club nerazzurro, anche se potrebbe essere una trattativa difficile da imbastire in pochi giorni.