I contatti tra l'Inter e l'Al Nassr per sbloccare la telenovela legata a Marcelo Brozovic proseguono senza sosta anche in queste ore. Dopo l'ok del croato è arrivato il colpo di scena dello stop alla trattativa da parte del club nerazzurro vista l'offerta al ribasso dei sauditi, motivata - informa Sportitalia - "dal mancato ok fornito dalla Lega Saudita alle condizioni raggiunte con i nerazzurri per il trasferimento del croato". Per il momento l'Al Nassr resta l'unico interlocutore dell'Inter, con il Barcellona che non ha ancora mosso passi concreti.

