Da Thuram e Frattesi a Singo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, potrebbe profilarsi un nuovo derby di mercato tra Inter e Milan per l'esterno destro del Torino, in scadenza di contratto nel 2024. Dopo il mancato riscatto di Bellanova, passato proprio ai granata, il club nerazzurro è alla ricerca di un esterno destro. Quello di Singo è uno dei primi nomi della lista: il Torino chiede 15 milioni di euro, una cifra considerata troppo alta dall'Inter. Su di lui c'è anche il Milan: i rossoneri hanno già contattato l’entourage del calciatore per chiedere informazioni sul costo del cartellino.