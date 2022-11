Inter e Juventus starebbero lavorando per svolgere un'amichevole congiunta a Malta in occasione del periodo di ritiro della squadra di Simone Inzaghi. L'ipotesi, che al momento rimane tale, è avanzata dal quotidiano La Repubblica: le due società stanno parlando per dare vita a una sfida evocativa per quanto azzoppata dalle tante assenze su entrambi i fronti. Ricordiamo che in occasione della sessione di lavoro invernale sull'isola, l'Inter ha già in agenda il test contro gli austriaci del Salisburgo.