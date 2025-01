La Roma continua a cullare il sogno di mercato Davide Frattesi, anche di fronte alla posizione dell'Inter che ha fatto sapere di non voler abbassare la richiesta di 45 milioni di euro fissata per cedere il suo centrocampista. Stando a quanto riferisce Il Messaggero, Florent Ghisolfi nei prossimi giorni ha in agenda un viaggio a Milano, indizio che potrebbe invitare a pensare che i giallorossi non hanno ancora mollato la presa, pur consapevoli che per la fumata bianca servirà uno sconto.

"Onestamente non si possono spendere tutti quei soldi", ha detto chiaro e tondo Claudio Ranieri domenica scorsa parlando della trattativa. Secondo il quotidiano romano, nei discorsi tra le parti potrebbe essere inserito anche il nome di Bryan Cristante, ma senza legarlo a quello di Frattesi: l'ex Atalanta andrebbe in prestito secco a Milano.

