Dopo il ko con il Cadice, ha ripreso ad allenarsi oggi l'Atletico di Madrid. La squadra di Simeone è tornata in campo e ha cominciato la preparazione del match di mercoledì al Metropolitano contro l'Inter per il ritorno degli ottavi di Champions League. Per la gara della 'remuntada', i colchoneros potranno contare su Antoine Griezmann. Secondo Mundo Deportivo infatti, l'attaccante francese, che si era già allenato con il gruppo prima del Cadice senza però partire con la squadra, è tornato a lavorare normalmente con il resto dei compagni e sarà titolare nell'undici che Simeone schiererà contro gli italiani. Ritornato in gruppo anche Pablo Barrios, assente nei tre allenamenti precedenti la partita di Cadice, ma tutto fa pensare che partirà dalla panchina. Simeone ha ritrovato anche César Azpilicueta, il difensore spagnolo si è allenato normalmente, mentre Giménez ha svolto lavoro in solitaria insieme a uno dei membri recuperati dello staff tecnico, l'ex calciatore José Ignacio Zahínos .

Secondo MD nella formazione anti-Inter, il centravanti transalpino non sarà l'unica novità rispetto all'ultima uscita in Liga dei rojiblancos: dall'inizio del match ci saranno anche Savic o Molina. I sacrificati in panchina invece saranno Memphis Depay, Gabriel Paulista e Saul Ñiguez .

PROBABILE ATLETICO (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Koke, Llorente, De Paul; Griezmann e Morata .

