"Nico Paz resterà sotto il radar del Real Madrid per tutto il tempo necessario". Lo riferiscono i colleghi di Marca, spiegando che i Blancos hanno una recompra esclusiva, indipendentemente dalla volontà del Como. Il Real vuole puntare davvero forte sul gioiello classe 2004 - spiegano dalla Spagna -. Sussiste la possibilità di recompra per le prossime tre stagioni e continuerà a esserci, senza alcuna abolizione di clausole. Rientra nei piani della prima squadra guidata da Ancelotti, anche se una scelta definitiva in vista della prossima stagione non è ancora stata presa. Di certo c'è enorme apprezzamento e la sua crescita viene monitorata con la doverosa attenzione.