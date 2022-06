Andrea Pinamonti è entrato nei radar della Fiorentina, in cerca di rinforzi per il proprio attacco. Il quotidiano La Nazione rivela che l'attaccante nell'ultima stagione all'Empoli corrisponde all'identikit tracciato da Vincenzo Italiano, che cerca un bomber italiano con grandi prospettive di crescita. L'Inter vuole per il giocatore 20 milioni di euro, ma si potrebbe ragionare anche nell'ottica di un prestito con obbligo di riscatto.