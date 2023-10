Non ci saranno sorprese dell'ultimo minuto rispetto alla formazione ufficiale che Didier Deschamps manderà in campo questa sera, alla Johan Cruyff ArenA di Amsterdam, contro l'Olanda. Secondo quanto appreso dai giornalisti de L'Équipe, nelle prove tattiche svolte a Clairefontaine, Jonathan Clauss e Kingsley Coman sono stati schierati tra i titolari insieme a Kylian Mbappé, che aveva lasciato i suoi compagni poche ore il giorno prima per la morte di una persona cara. Resta un unico dubbio per il ct dei Blues, ovvero chi schierare nella casella di centravanti tra Olivier Giroud e Randal Kolo Muani, alternati negli ultimi due allenamenti. In panchina Marcus Thuram, al pari dell'altro interista Benjamin Pavard.

PROBABILE FRANCIA : Maignan; Clauss, Konaté, L. Hernandez, T. Hernandez; Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; Coman, Kolo Muani, Mbappé.