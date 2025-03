Come annunciato ieri in conferenza stampa, Didier Deschamps apporterà delle modifiche alla formazione scesa in campo giovedì a Spalato, dove la Francia è uscita sconfitta per 2-0 dalla Croazia. Stasera, a Parigi, per tentare la rimonta, il ct transalpino potrebbe giocarsi la carta Michael Olise nel tridente d'attacco che prevede le conferme di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. In difesa, invece, sono previsti due cambi: Theo Hernandez ha buone possibilità di sostituire Lucas Digne sulla sinistra, mentre Dayot Upamecano prenderà il posto di Ibrahima Konaté in mezzo. Il che vuol dire seconda panchina di fila per l'interista Benjamin Pavard. A centrocampo, infine Eduardo Camavinga e Manu Koné dovrebbero disporsi ai lati di Aurélien Tchouaméni. Lo riporta l'Équipe.

PROBABILE FRANCIA: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez; Koné, Tchouaméni, Camavinga; Olise, Dembélé, Mbappé.