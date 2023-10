Serata prolifica per gli interisti Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani impegnati con Turchia e Albania, rispettivamente contro Croazia e Repubblica Ceca. Vittoria stretta per la Nazionale turca, che si impone 1-0 sui Vatreni, ma che vale il primo posto nel Gruppo D. Grazie alla rete di Yilmaz i turchi mettono la freccia del sorpasso sui croati per la vetta della classifica. Sul finale si illude la squadra di Dalic per un presunto rigore, ma il VAR spegne facilmente gli entusiasmi, nega il tiro dal dischetto e finisce 0-1 all’Opus Arena. Novanta minuti (più recupero) in campo l’interista Calhanoglu.

Stessa sorte di Calha per il compagnocon la sua: titolare, novanta minuti in campo e tre punti in saccoccia che valgono il posto da capolista nella classifica del Gruppo E. Differentemente dalla Turchia, la Nazionale guidata da Sylvinho batte con un risultato più cospicuo lain casa, risultato sottoscritto da Adani e Seferi, autore di una doppietta.

