Solo una manciata di minuti per Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter è rimasto in panchina per 85 minuti e ha preso parte alla sfida tra Venezuela e Argentina, disputata allo stadio Monumentale di Maturín e terminata con il risultato di 1-1 (reti di Otamendi e Rondon), solo nel finale di gara dopo aver preso il posto di Julian Alvarez.

C'è da sorridere in casa nerazzurra per il minutaggio concesso da Scaloni al Toro viste le condizioni impraticabili del campo a causa del maltempo. Il fischio d'inizio è arrivato 30 minuti dopo l'orario prefissato. Quasi totale riposo dunque per Lautaro, da capire se verrà impiegato dal primo minuto nella prossima sfida dell'Argentina contro la Bolivia. La Seleccion resta al comando della classifica a quota 19 punti.