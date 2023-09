Un po' di riposo per Lautaro Martinez in vista del derby di Milano. Il ct Scaloni ha scelto di risparmiarle il capitano dell'Inter nel match in programma alle 22 contro la Bolivia. Al centro dell'attacco c'è Julian Alvarez. Ecco la formazione titolare dell'Argentina : Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández; Di María, Julián Álvarez, Nico González.