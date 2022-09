Dopo Raoul Bellanova, sconfitto dall'Inghilterra con l'Italia U21, tocca ad altri quattro interisti scendere in campo con le rispettive nazionali. In Nations League parte dal 1' Marcelo Brozovic nella sfida tra Croazia e Danimarca: per il centrocampista 90' in campo nel 2-1 della squadra di Dalic in cui mette la firma anche l'ex nerazzurro Eriksen.