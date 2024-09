Oltre ai tre Azzurri Federico Dimarco, Davide Frattesi e Alessandro Bastoni, saranno due i giocatori dell'Inter in campo dal primo minuto nelle partite di Nations League in programma questa sera: Marcus Thuram guiderà l'attacco della Francia nella gara contro il Belgio, mentre Hakan Calhanoglu guiderà nuovamente la Turchia nella sfida all'Islanda di Izmir. Panchina iniziale in Norvegia-Austria per l'attaccante Marko Arnautovic, che nel corso della gara di venerdì contro la Slovenia era uscito per un problema.