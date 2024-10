Inzaghi inizia a riabbracciare i suoi nazionali. Tra domani e mercoledì, infatti, ad Appiano Gentile si rivedranno quasi tutti. Ripresa fissata per domani con Arnautovic già al suo posto dopo la doppietta di ieri alla Norvegia di Haaland. Come informa la Gazzetta dello Sport, poi, mercoledì saranno in gruppo anche Thuram, Dumfries, De Vrij, Calhanoglu, Asllani, Bastoni, Dimarco e Frattesi.

Ultimi a unirsi saranno Zielinski (la Polonia tornerà in campo martedì), Lautaro e Taremi: loro tre torneranno a disposizione di Inzaghi nella giornata di giovedì.

Gli impegni odierni degli interisti:

BASTONI, DIMARCO E FRATTESI - Italia-Israele, ore 20:45 - UEFA Nations League | Udine

ASLLANI - Georgia-Albania, ore 20:45 - UEFA Nations League | Tbilisi

THURAM - Belgio-Francia, ore 20:45 – UEFA Nations League | Bruxelles

DE VRIJ E DUMFRIES - Germania-Olanda, ore 20:45 – UEFA Nations League | Monaco

CALHANOGLU - Islanda-Turchia, ore 20:45 – UEFA Nations League | Reykjavik