Cade l'Argentina di Scaloni, che a Barranquilla si arrende alla Colombia vittoriosa 2-1. Padroni di casa in vantaggio al 25' con Mosquera, poi a inizio ripresa (48') arriva il pari di Nico Gonzalez. Ma passano 12 minuti e i colombiani tornano avanti con un rigore del solito James Rodriguez.

Lautaro Martinez, scelto come titolare assieme ad Alvarez in attacco, è rimasto in campo per tutto l'arco dell'incontro. L'Albiceleste resta comunque in testa al gruppo sudamericano di qualificazione al prossimo Mondiale con 18 punti, a +2 proprio dalla Colombia (unica squadra ancora imbattuta).

"Una partita difficile su un campo sempre complicato: non abbiamo chiuso questo ciclo di partite come volevamo - ha scritto Lautaro sui suoi social -. Ora bisogna rialzare la testa e pensare alle prossime gare sempre restando uniti e in maniera positiva".