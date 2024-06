Sky Italia terrà per sé i diritti per la Champions League senza cedere quelli in chiaro ad altre tv. La notizia arriva dal Sole 24 Ore: le partite delle squadre italiane nella massima competizione europea andranno soltanto su Sky e Now. Niente sublicenze e accordi con altri broadcaster, quindi, tantomeno verranno trasmesse su Tv8 (canale in chiaro che fa parte della stessa compagnia). Giorni fa era già arrivata la notizia del passo indietro di Mediaset riguardo alla Champions League, ora quindi l'unica concorrente di Sky resterà Amazon con una gara al mercoledì.

Non ci sono cifre ufficiali ma secondo quel che circola l'esborso sarebbe di 660 milioni per i diritti tv di Champions (185 partite su 203), Europa League e Conference League dal 2024 al 2027.