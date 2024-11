"Bertola resterà allo Spezia fino alla fine della presente stagione. A noi interessa soprattutto il bene tecnico della squadra, al di là di ogni prerogativa. È quello che vuole il mister, che vogliamo io e lo stesso Gazzoli. Non c’è intenzione di cambiare nulla su questa linea, che sta portando la squadra a lavorare unita".

Queste sono le parole del ds dello Spezia, Stefano Melissano, riportate da Il Secolo XIX sulla trattativa del rinnovo di Nicolò Bertola, difensore classe 2003 in scadenza di contratto che piace tanto all'Inter. Nei prossimi giorni, entro novembre, ci sarà un nuovo incontro con l'entourage del calciatore per prendere una decisione definitiva. Il rinnovo sembra difficile arrivati a questo punto, ma non si escludono rilanci da parte del club ligure.

Così come resta forte la volontà dello Spezia di trattenere Bertola fino a fine stagione, anche al costo di rassegnarsi a perderlo a giugno 2025 a parametro zero. A fine dicembre è invece in programma un altro incontro con l'Inter, dopo quello già avvenuto tra Melissano e Baccin, per valutare l'evoluzione della situazione. Altri club di A, come Torino e Bologna, sono interessati a lui, ma l'Inter ha deciso comunque di parlare con lo Spezia prima di fiondarsi sul giocatore, dando al club ligure la possibilità di ricavare comunque qualcosa dall'operazione.

