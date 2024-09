Non c'è la certezza, ma sulla prestazione nel derby di Milano potrebbero aver inciso anche le fatiche di Champions League. E non è detto che lo stesso non avvenga anche contro la Juventus a fine ottobre.

Come riporta oggi Il Giorno, infatti, i nerazzurri vivranno una situazione analoga in vista della sfida alla Juventus di domenica 27 ottobre alle 18. A Manchester, infatti, dopo una sfida con tante energie spese, i nerazzurri non avevano l'aeroporto a disposizione per poter ripartire subito, hanno dovuto attendere la mattinata successiva per imbarcarsi e tornare in Italia, dove sono arrivati nel primo pomeriggio e non hanno quindi sostenuto l'allenamento. La prima seduta è stata quella di venerdì, a 48 ore dal derby.

Lo stesso, più o meno, avverrà contro Young Boys, sfida che si disputerà mercoledì 23 ottobre alle 21 su un campo in sintetico, che l'Inter proverà nella rifinitura del giorno prima (di solito l'allenamento si fa invece ad Appiano e poi si parte per la trasferta). L'aeroporto di Berna chiude però alle 23 e quindi di nuovo i nerazzurri ripartiranno il giorno dopo, rischiando di dover saltare la seduta e rimandarla al venerdì. Al contrario Juventus-Stoccarda si giocherà martedì sera alle 21: un giorno prima e nessun problema di spostamenti per i bianconeri.