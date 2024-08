L'assist a Thuram per la rete che ha sbloccato l'amichevole tra Chelsea e Inter non cambia la situazione di Joaquin Correa. Il Tucu resta nella lista dei partenti, anche se le difficoltà di trovare un acquirente restano legate all'ingaggio da 3,5 milioni netti percepito a Milano. Il Giornale è comunque sicuro del fatto che nell'attacco nerazzurro qualcosa cambierà da qui a fine mercato: il favorito per occupare lo slot di quinta punta sembra essere Vladyslav Vanat, attaccante 22enne ucraino in forza alla Dinamo Kiev. La giovane età e il costo accessibile rendo l'affare possibile.

