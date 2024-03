Steven Zhang converte 22 milioni e 300mila euro in conto capitale, il netto consolidato nella semestrale approvata ieri dal CdA dell'Inter.

I numeri migliorano, sia in fatto di ricavi che di costi. E così il presidente, collegato in videoconferenza, ha accolto con favore il raffronto con i conti di un anno fa. La Gazzetta dello Sport va oltre i numeri e propone alcune riflessioni.

Innanzitutto, il +22,3 della semestrale non vuol dire immaginare una chiusura positiva anche a giugno, sul bilancio definitivo, ma è stimabile un miglioramento rispetto al -85 con cui fu scritto il bilancio 2023: ad oggi la chiusura al giugno prossimo è in una forbice tra i -40 e i -50 milioni. Fermo restando la possibilità di cessioni che andrebbero a dare ulteriore aria fresca.

La conversione dei 22,3 milioni conferma l'impegno di Suning nella gestione del club. Non mancherà l'ok della proprietà ai rinnovi di Lautaro e Barella, perché lo spazio nel monte ingaggi è già previsto. Non ci sarà un'altra sforbiciata da questo punto di vista, ma il mercato dovrà essere comunque a saldo zero.

Infine, non è cambiata la volontà di Zhang di rinnovare il rapporto con Oaktree. Per il fondo - secondo la rosea - non c'è un problema di tempi tecnici che invece non sarebbe per nuove trattative con altri fondi. E per ora non c’è evidenza di trattative parallele. Intanto la dirigenza lavora come un anno fa: segnale anche questo di continuità.

